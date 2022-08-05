無業男承認向警員出示虛假「安心出行」　獲判160小時社服令

無業男去年12月光顧旺角一間遊戲機中心時，向警員出示虛假「安心出行」應用程式的到訪記錄，但遭當場識破。他被捕後，向警員聲稱「怕畀人跟蹤先用假安心出行」。該漢早前承認一項企圖誤導警務人員罪，今日（5日）在西九龍法院被判160小時社會服務令。

18歲被告蕭尚軒被控一項企圖誤導警務人員罪。其承認的案情指，2021年12月10日晚上，有警員前往旺角豉油街一間遊戲機中心，檢查在場人士是否使用「安心出行」應用程式。當時被告正在上址打機，被警員查問時出示一個「安心出行」到訪記錄的仿製圖。警員發現異常後，再調查並確認被告的手機內沒有安裝「安心出行」應用程式，以及該到訪記錄並非出自真的「安心出行」應用程式。被告被捕後，於警誡下稱「怕畀人跟蹤先用假安心出行」。

辯方今求情指，裁判官旱前替被告提取的報告正面，顯示他有悔意及願意承擔責任，感化官在報告中建議判處被告中度時數的社會服務令。香淑嫻裁判官判刑指，考慮被告年輕，認為值得給予機會，終判處被告接受160小時社會服務令。

案件編號：WKCC 1910/2022