文員政總內涉非禮同事脫罪　疑有認知錯亂需還押取報告評估風險

政府合約男文員涉在政府總部的政府經濟顧問辦公室內非禮女同事，更伸手欲解開她衫鈕，經審訊後，今日（5日）在東區法院被裁定非禮罪、及交替控罪企圖非禮均不成立。暫委裁判官布喜后指，女事主及兩名警員的證供誠實可靠，裁定被告案發時的確有重複要求女事主除衫及嘗試解開其衫鈕，惟考慮到辯方所傳召的精神科醫生證供，接納被告患躁鬱症且當時可能出現急性認知錯亂，在犯罪意圖上存有疑點。考慮到被告行為及精神狀態，不知會否危及其他人，裁判官下令還押他至8月19日再訊，期間索取2份精神科醫生報告，以決定須否判處醫院令。

29歲被告陳德俊，現時已被解僱。他被控於2021年8月2日，在金鐘政總25樓政府經濟顧問辦公室非禮女子X。X在審訊時曾稱，案發當日被告喚她到會議室後，重複要求她除衫，更伸手欲解開她衫鈕，她逃走時卻發現大門無法開啟，被告再用雙手緊握事主雙臂，她尖叫救命，又厲斥被告「係咪黐咗線？」被告激動回應「係，我係黐線㗎。」；被告同日被捕後，曾在警誡下向警員作出招認，並且在母親陪下進行警誡錄影會面。裁判官今裁定X實話實說，拘捕被告及進行錄影會面的兩名警員，亦不曾向被告使用暴力或作威逼利誘，當被告透露他患精神病後，警員亦有作出安排及向他解釋其權利。裁判官認為，任何正常人必然會視案發情況為猥褻。

被告自辯時披露，他於18歲時首次精神病發作，一度強制住院治療，其後定期覆診及情況穩定，惟去年7月起開始覺得被人跟蹤和情緒低落，身邊有同事討論《國安法》等亦令他擔心。案發前一晚及當日早上，他服用過量的處方藥物，及後便發生本案，在接受警員問話時又思緒混亂，只記得曾要求X除衫。裁判官指，被告過去一直跟從醫生指示服藥，亦能正常工作，但案發前卻突然自行服食過量藥物，錄影會面時又稱當日沒有服藥，其後卻向精神科醫生稱服藥過量，裁判官認為被告服藥過量的說法值得商確。惟辯方傳召精神科醫生作供時，指即使被告沒有服藥過量，仍有可能出現急性認知錯亂，認知上會半脫離現實環境，嚴重時會大叫、自言自語及有幻聽幻覺等，被告在留院時亦曾有失常行為。裁判官認為難以排除被告受到躁鬱症及急性認知錯亂影響，基於疑利益歸於被告，故裁定被告罪名不成立，考慮到被告的行為及精神狀態，不知會否危害到其他公眾人士，故循《精神健康條例》，下令還押取報告，以決定須否判處被告醫院令。

案件編號：ESCC 1665/2021