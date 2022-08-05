無牌貯存壓縮氣瓶　《蘋果日報》印刷有限公司認2罪罰7000元

蘋果日報印刷有限公司被指涉嫌於上年12月在其總部大樓內，違例及無牌貯存壓縮氣瓶。經消防處調查後，票控蘋果日報公司「違反危險品牌照上的條款/條件」及「未領有危險品牌照而從事有關的活動」共兩罪。案件今天(5日)在觀塘裁判法院提訊。被告由律師代表出庭應訊及承認控罪，暫委裁判官鄭潤聰考慮到案情性質不算嚴重，牽涉物品數量不多，就2項控罪判處罰款共7,000港元。

今天辯方由臨時清盤人、壹傳媒律師代表出庭應訊，傳票控罪指，有人提出告發，指稱在2021年12月8日於新界將軍澳將軍澳工業邨酸盈街8號，違反依據險品條例第6(1)條及9(1)條發出的危險品牌照編號16840的條款或條件，所違反的條款或條件：「經批准的貯存所，在任何時間內，只可貯存牌照內所指定的危險品種類」。另一傳票控罪指，有人提出告發，指稱於同日同地，並非根據並按照危險品條例批給的牌照而貯存9個四氟乙烷氣瓶及16個二氟一氯甲烷氣瓶，即根據危險品(適用及豁免)規例分號為第2類第2分類的危險品。

今日辯方求情指，蘋果日報印刷有限公司在2021年6月停止運作，其董事於7月辭職，公司亦在11月清盤。辯方強調對於控罪所指的懷疑雪種氣體全不知情，直至消防處在12月8日到場調查才得悉。裁判官指考慮到涉案物品數量不多，案件性質不算嚴重，亦考慮到被告公司的財務狀況，因此就「違反危險品牌照上的條款/條件」罪判罰款5,000港元，及就「未領有危險品牌照而從事有關的活動」罪判罰款2,000港元。辯方聞判後表示，公司財產由保安局局長凍結，無法支付罰款，須向保安局申請解凍才能支付。因此，裁判官准被告於28日內繳付法庭罰款。

案件編號：KTS 11830-11831/2022