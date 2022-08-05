逾九成半劏房戶冀設獨立水電錶　團體斥租務管制形同虛設

政府近兩年立法實施租務管制、濫收水費條例及租金津貼等保障劏房戶，但有團體認為政府未能保障劏房戶的居住環境質素。葵涌劏房居民大聯盟今日(5日)發布「民間十大住屋標準(進階版)」，在舊有的10大標準中，每項再分為3個細項。調查指，綜觀30項標準，劏房戶主要有3大期望，首先是穩定的租務關係及清晰的水電收費、衞生和獨立的居住空間，以及單位的安全和清晰維修權責，反映對劏房戶而言，最基本的生活保障仍是遙不可及。

聯盟於今年6月至7月與57位街坊進行聚焦小組訪談，討論出50項住屋標準，利用網上及紙本問卷收集202戶不適切居所的投票，最後選出30項的「民間十大住屋標準（進階版）」。首先，有高達96%受訪者認為在單位安裝獨立水電錶最重要，近8成受訪者希望租約及租單列明水電收費，而不少劏房戶亦表示，由於政府沒有主動執法，租戶又怕遭業主解約而放棄舉報，導致濫收水電費問題仍然嚴重。

其次有逾8成受訪者認為廚房和廁所應分開，並有足夠通風設備，有劏房戶指居於「廚廁合一」及沒有抽氣扇的單位，只以電飯煲烹飪或叫外賣，衞生情況亦十分惡劣，時有廁所水倒灌的情況。第三，近9成受訪者認為單位在下雨時不滲水漏水十分重要，近8成受訪者認為維修責任及期限需於租約列明，避免業主推卸拖延，令租戶求助無門。部分居民亦指單位沒有窗戶，或窗戶不能正常開關，採光、晾衣空間及通風均不足夠，酷暑之下甚至得了熱痱。