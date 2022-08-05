入境處展開全港反黑工行動　拘17人包括7名假難民

本港黑工問題日漸猖獗，政府近日展開連串搜捕行動。入境事務處自本周一(1日)至昨日(4日)一連4日在全港各區展開代號「機靈行動」、「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘獲11名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主，被捕的黑工中更涉有7名假難民。

入境處行動中共搜查了62個目標地點，包括食肆集中區、食品檔、按摩店等，共拘捕11名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男6女，年齡介乎24至60歲。當中4男3女涉為假難民，持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書。其中包括1名孟加拉籍男士，24歲，於尖沙咀任職街市搬運；2名年齡同為43歲及1名49歲的越南籍男士，他們各自在大角咀及大埔一幢大廈任職清潔員；另各有1名印尼、尼泊爾及越南籍的女士，年齡分別為31歲、27歲及41歲，各於北角、荃灣及大角咀任職餐廳洗碗、樓面及大廈清潔。另外，有2男2女被發現涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。而因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為4男2女，年齡介乎27至48歲。

處方表示，任何人違反對其有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。另外，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。