教育局：新學年暫維持半日面授課堂　師生每天進行快測

教育局今日(5日)公布，鑑於疫情的最新發展、學校的準備情況，以及衞生專家的意見，局方決定全港學校，包括中學、小學、特殊學校、提供非本地課程的學校、幼稚園/幼稚園暨幼兒中心及提供非正規課程的私立學校，在2022/23學年暫時維持半天面授課堂，師生須每天進行快測，直至另行通知。

學校可安排學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試；學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，即上、下午每節課堂的學生須為不同的班級。而幼稚園不可在另一個半天安排同一批學生回校學習或進行其他活動。學校全體教職員及學生在每天回校前必須完成一次快速抗原測試，測試應在每天早上進行，相關人士在獲得無染疫結果方能回校上班或上課，校園內亦必須時刻戴上口罩、保持適當的社交距離等。教育局會繼續透過學校將快速抗原測試包分派予有經濟需要的學生。

若個別中學能達到指定的接種率，教育局會按這些學校的實際情況，讓有關學校為學生安排全日面授課堂，包括所有直接僱用教職員已符合「疫苗通行證」的要求；及已完成接種 兩劑疫苗並超過14天的學生達到全校可接種疫苗的學生人數的90%或以上。而小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低， 而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。