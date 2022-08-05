多1名瘧疾病人離世　19名患者仍留醫　當局重申藥物充足

衞生防護中心昨日(4日)公布錄得30宗瘧疾輸入個案，其中1名52歲男病人於檢疫期間死亡。醫管局今日(5日)公布再多1名病人離世，另仍有19名患者分別在3間公立醫院留醫，當中8人在瑪嘉烈醫院、2人在伊利沙伯醫院，餘下9人在廣華醫院接受治療。針對檢疫，當局目前會詢問抵港人士是否有病徵，另補充本港目前治療瘧疾的藥物充足。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日公布的死者在伊利沙伯醫院過身，透露病人入院時情況已經很差，一直在深切治療部留醫，本月3日入住內科病房，同日入ICU，有用到呼吸機，及服用很多藥物，仍於今日下午離世。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有關瘧疾患者主要來自非洲畿內亞，確診病人除居住在油麻地絲麗酒店外，同時會居住在其他約5至6間的隔離酒店。

劉家獻續指，不會預留指定床位接收瘧疾病人，但瘧疾始終都屬於傳染病，會按需要接收入院病人進隔離設施。他重申瘧疾傳播方法與新冠肺炎不同，主要以蚊傳播，所以醫院已着手處理除蚊，去減低有蚊的情況，形容安排到最高級別。他強調，全世界只要有供應瘧疾的藥物，當局都會去問，以提供給有需要的病人，包括內地。至於藥物數量會因應病人需要而定，專家會估計瘧疾人數以購物藥物數量。他又稱，隨着非洲入境人士愈來愈多，當局會購買更多藥物，以防患上瘧疾人數增多。