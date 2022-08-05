涉違警指示堅持直播　「姜牧師」獲脫阻差罪

被稱為「姜牧師」的網媒始創人兼記者姜嘉偉，於去年7月1日在銅鑼灣進行直播期間被捕，他被指在警員截查時，手持「自拍棍」阻礙警員搜身，被控阻礙公職人員罪。經審訊後，他今（5日）午在東區法院被裁定罪名不成立。裁判官梁嘉琪指，兩名警方證人對於自拍棍如何構成阻礙，其證供出現分歧，高級督察稱擔心被告鬆手而擊傷同事；搜查的警員則稱因被告手持自拍棍，須彎身「從下而上」搜查。梁官又指，兩警從來沒有向被告解釋自拍棍會構成阻礙，被告亦一直配合兩警截查，並沒有表現得不合作。

30歲被告姜嘉偉、報稱牧師，他被控於2021年7月1日，在銅鑼灣京士頓街9號外阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。高級督察梁子祺供稱，當時被告手持「自拍棍」拍攝，警員13487嘗試對被告進行搜查，他擔心同事頭部會被「自拍棍」頂到，或被告意外鬆手而擊傷同事，故要求被告停止拍攝，但被告沒有配合。

裁判官時指，梁供稱擔心被告意外鬆手令自拍棍擊傷同事，盤問下卻稱，如被告不鬆手便不能進行快速搜身，惟當時梁指揮警員13487搜查被告，該警則供稱因被告手持自拍棍，須彎身「從下而上」去搜查。官指就被告的自拍棍如何構成阻礙，２人的證供出現分歧，且沒有說明自拍棍會構成阻礙或造成危險。雖然梁曾要求被告停止拍攝，以免洩漏被告個人資料，但他表示不介意，故被告與警方對於自拍棍存在不同層面的考慮。官又指，據被告當時拍到的片段，警方截查時被告有配合出示身份證，警員要求他拉低口罩、拍攝及讀出其身份證號碼時亦有配合，當警員要求搜身及搜查其腰包等，被告亦稱「你想搜咩，隨便。」裁判官認為過程中，被告並沒有不願意的意向，最終裁定罪名不成立。

案件編號：ESCC 2264/2021