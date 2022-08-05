房委會重建轄下工廈　93%租戶已遷　葵安最快今年第3季展開改劃

房屋委員會轄下工廠大廈將會重建作公營房屋用途，目前轄下其中4個工廈將面臨重建，當中有93%租戶已經遷出。房委會表示，一直與租戶保持溝通，同時為租戶提供不同支援，包括鼓勵提早退租的「早鳥優惠」，以及向受影響租戶發放特惠津貼等。而政府已於去年第4季起就穗輝、業安及宏昌三個工廠大廈的用地陸續開展相關改劃程序，以發展公營房屋。至於葵安工廠大廈用地的改劃程序，預計將會在今年第3至第4季開展。

政府於《2019年施政報告》時曾公布，將邀請房委會研究重建轄下的工廠大廈作公營房屋用途。房委會隨後進行可行性研究，並於去年5月24日公布有關研究結果，及清拆轄下4個工廠大廈，包括就穗輝、業安、宏昌及葵安工廠大，以發展公營房屋的安排。政府亦已於去年6月7日向立法會房屋事務委員會簡介有關安排。

房委會表示，截至今年6月底，4個工廠大廈中已遷出或已遞交退租通知的租約數目約為1930個，佔總數約93%。而為盡快如期清空大廈，房委會將繼續與租戶保持聯繫，亦已加派人手處理租戶的查詢及申請退租等事宜。而未來除進行改劃工作外，房委會亦需在清空工廠大廈後拆卸有關建築物，並為用地進行除污工程，方可建屋。