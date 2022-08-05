涉趁賣家交收價值39萬元名牌袋時行劫　2男否認搶劫罪案件開審

一名女子前年透過二手買賣平台，轉售價值39萬港元的名牌「Hermès」手袋，並與買家約好在葵涌一工廈交收。女賣家與胞姊連同友人一起等候，惟買家未有出現，3名蒙面男子卻先現身。他們手持伸縮棍及長44厘米的利刀搶劫，其中一人劫去上述名牌手袋逃走，結果被剛在附近的警員當場拘捕，其餘2人則逃脫。警方約半個月後拘捕2名男子，指他們為當時逃脫之匪徒。該2人均否認一項搶劫罪，案件今（5日）在高等法院開審。

2名被告分別是張子軒及周廸文（同為23歲及無業）。他們被控於2020年3月23日，在葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈地下外，連同林匡然及其他身份不詳的人，搶劫許貝茵、許貝茜及王永權，搶去一個購物袋及一個「Hermès」手袋。控方開案陳詞指，2020年初，許貝茵在二手買賣平台「Carousell」拍賣其「Hermès」手袋。同年3月初，有人表示有意購買，經洽談後，雙方同意以39萬港元轉售，並相約案發當晚在案發地點交收。

當晚7時許，許貝茵、其胞姊許貝茜及友人王永權抵埗後，便聯絡買家告知所在位置。未幾，3名戴鴨咀帽、口罩及手套的男子突然撲出並大叫「搶劫！」，當中有人持刀，有人拿着伸縮棍。其中林匡然奪去裝著手袋的袋子，3人得手後逃去。剛在附近的警員得悉事件後即展開追捕，結果成功拘捕林，其餘2人則逃之夭夭。警方進一步調查後，於同年4月5日拘捕本案2名被告。控方指，2名被告在警誡下，均承認有份參與是次搶劫。

案件編號：HCCC 7/2021