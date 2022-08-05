九龍城播道醫院向城規會申請重建　擬建18層高　提供逾百床位

位於九龍城的私家醫院播道醫院，今日(5日)向城規會提交申請，擬放寬高度限制，以重建成18層高的醫院大樓，預料屆時將可提供共100張住院床位，包括4間加護病房，以及24張日間躺椅或病床、7間手術室和6間內窺鏡檢查室。

擬議醫院向城規會申請由5層改為主水平基準上80米，以重建成一座包括4層平台的18層高的醫院大樓，另有2層地下停車場。而擬議建築物將自願沿亞皆老街後移6米，以改善行人流動及美化街道環境；建築物平台以上的部分亦會沿富寧街後移約6米，以擴闊沿科發道的景觀走廊，醫院在重建後將提供平台花園及綠化天台等園境綠化措施。重建後的播道醫院將專注一般服務，包括提供日間及短暫停留的手術及治療中心、醫療中心、24小時門診服務和擴大的住院服務，以容納其他香港需求較大的專科服務；其他長期持續服務將包括老人科服務和急需安老服務等；而中醫也可在透過重建引入。

位於九龍城亞皆老街222號的播道醫院，自1960年代起已作為一間非牟利社區醫院在營運。播道醫院表示，現需要透過重建來提升設施和服務，以滿足不斷增加的社區人口和為九龍城預期激增的高齡人口作準備，同時為配合政府加強地區基層醫療服務的目標，減輕公立醫院面對超出負荷的問題及醫療服務需求增長的壓力。