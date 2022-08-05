外送員受傷索賠不果　冀政府發牌監管黑工　工會促設保險基金

外賣平台外送員意外頻生惹關注，工聯會議員郭偉強今日(5日)，聯同服務業總工會主席王師樂，以及外送員召開記者會，講述外送員的不合理待遇，包括工傷意外無保障等情況，促請當局盡快設立「中央補償」，為一眾外送員爭取應有權益，增塞漏洞。

阿強是家中3口的經濟支柱，為了生計，5年前加入外賣平台，以自僱形式從事外送員，望賺取更多工資，惟早前不幸於工作期間發生意外，致手腳受傷，一度住院，但後來與平台公司多番周旋不果，因公司不肯簽署授權信，故在未能證明僱傭關係下，得不到應有的生活補償。他又指，工作期間曾目睹許多「黑工 」出現，譬如他們進入住宅時，往往只用他人的身份證作登記，又或外送員每3個月便換了新面孔，惟工作的電單車及車牌均是一樣。更甚者，阿強更稱曾目睹有正持「學牌」和「P牌」的車手送遞外賣，基於零路面經驗的前提下，意外往往因此頻生，望政府能引入發牌制度，加強監管，杜絕黑工。

郭偉強稱，現時各行各業均出現零散化，尤其平台工作更甚，「假自僱」亦開始普及，為加強平台工作者保障，他與王師樂均建議，政府應檢討現有法例，放寬就僱員在上下班途中遇意外受傷及死亡獲得補償的條件，並研究設立「中央職業保險補償基金」，為非正規工作者提供工傷保障；至於最理想則是政府應盡快為送遞員與平台間確立僱傭關係，杜絕「假自僱」。