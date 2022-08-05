議員批當局滅蚊工作差　質疑易傳染瘧疾

政府證實30名非洲抵港人士感染瘧疾，其中1人檢疫期間死亡。議員楊永杰今日(5日)建議盡快向內地借用治療瘧疾的藥物；指6月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為21.1%、屬3級的高水平，擔心蚊患問題嚴重易傳播瘧疾、登革熱或寨卡病毒，批評當局滅蚊工作外判「慳皮」、成效差，促種植有驅蚊效果的植物，利用大型滅蚊噴霧等進行滅蚊。

議員楊永杰稱過往房委會興建公屋時，透過提高綠化覆蓋以增加地積比，但日常管理不善，例如啟晴邨及德朗邨屋邨內植物過於密集，而且草長不剪、花槽堆積垃圾，職員明知落雨仍然淋蚊油，雨後不做滅蚊工作，衍生嚴重蚊患問題。他批康文署滅蚊工作差，例如今日見到2位職員在添馬公園雨中噴滅蚊霧、一直「按本子辦事」而無視天氣，「一場大雨淋過乜都無晒」，質疑難以解決蚊患問題。他促請政府改善綠化帶的管理，並且使用智能系統管理滅蚊工作，用大數據收集每個地點、草叢、天氣、蚊患繁殖情況而評估採取多大程度的滅蚊工作，切勿在落雨前或落雨時滅蚊。

對於新加坡今年以區域施放預先培養的逾2億隻感染了沃爾巴克氏體的埃及斑蚊，細菌感染雄蚊造成「不孕」，以減緩嚴峻的登革熱疫情。楊永杰建議港府研究「以毒攻毒」的奇招，務求多管齊下防治蚊患。