政Whats噏：共接種5劑新冠疫苗　鄧家彪仍然中招

拜得神多自有神庇佑，之不過打得針多，都未必獲得疫苗嘅保護㗎。勞工界議員鄧家彪早前做「白老鼠」，自願參與一項有關第二代新冠肺炎疫苗嘅研究計劃，上周四喺社交平台話自己已經打完第5針，未有任何副作用或者不適，仲好自信咁話「保護力大大增強」。豈料今日(5日)立法會秘書處宣布，鄧家彪嘅核酸檢測結果為確診，現正居家隔離。

鄧家彪所參與嘅研究計劃，係要喺已接種2或3劑新冠疫苗人士嘅身上，比較3款滅活研究疫苗喺人體內嘅安全及免疫反應數據，冀可推出更有防護力嘅第二代疫苗。而接受研究嘅志願人士需18歲或以上，無嚴重長期病患同藥物過敏，且從未確診、疑似確診或無症狀感染2019冠狀病毒病。當鄧家彪完成接種研究嘅2劑疫苗，加上早前已接種嘅3劑科興疫苗，佢總共打咗5針，但結果依然中招。

立法會秘書處指鄧家彪曾於8月3日下午返回立法會綜合大樓，跟住喺8樓議員辦事處短暫逗留，一直有佩戴口罩。與鄧同一工會嘅立法會議員及其職員，今日嘅快速檢測結果皆為沒有確診。另外，秘書處物業管理組1名職員嘅快速抗原檢測結果確診，最近返回大樓上班嘅日期為8月4日，主要逗留喺9樓辦公室並一直有佩戴口罩，同一部門其他職員已進行快速檢測，結果皆冇確診。自第5波疫情開始後，與立法會有關的感染個案共334宗。