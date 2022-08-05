以遊戲裝備引誘9歲女童傳自拍裸照　14歲鹹濕仔落網

今年7月初屯門一名家長報案，指在其9歲女兒的手機內，發現數張自拍不雅照片及多段不雅影片，警方調查發現女童被免費虛擬遊戲的裝備引誘，將該些照片及影片以社交媒體方式，傳送給一名於手機網上遊戲結識的陌生人。

屯門警區非常重視該些拐騙兒童作不雅行為案件，經深入分析及情報收集後，在網罪科協助下鎖定一名目標疑犯。昨日(4日)下午，警方在大埔一住宅單位，以涉嫌「促致未滿十六歲的兒童以製作色情物品」罪，拘捕一名14歲男童，並檢獲一部涉案的手機，男童已獲准保釋候查。據了解，女童與被捕男童從未見過面。

警方指，不少涉及兒童色情案件皆由網絡遊戲開始，該些遊戲鼓勵玩家之間進行互動，交流打機攻略、以及組隊過版，以贏取星級裝備及武器。但很多時心智未成熟的兒童，會在此情況下結識不良分子，墮入網上陷阱。作為家長、老師及社工，應多加留意兒童參與網絡遊戲情況，提醒他們切勿於網絡世界胡亂結識朋友，切勿回應有色情及性意味對話，切勿於鏡頭前裸露、或提供裸露的照片或影片，切勿接受網友的禮物或單獨見面，切勿分享個人、家庭資料或金錢，若發現刑事成分，立刻通知大人及報警。