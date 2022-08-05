多55廈納強檢　港灣豪庭及荃景花園上榜

再增55幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該55個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於薄扶林華富（二）邨、橫頭磡嘉強苑及葵涌石蔭東邨增設或重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.何文田愛民邨嘉民樓

2.何文田愛民邨禮民樓

3.何文田俊民苑文禧閣

4.何文田俊民苑文愛閣

5.何文田俊民苑文明閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天華邨華逸樓

2.大角咀港灣豪庭7座

3.大埔廣福邨廣禮樓

4.天水圍天晴邨晴海樓

5.天水圍天逸邨逸濤樓

6.沙田駿景園11座

7.葵涌葵盛東邨盛興樓

8.鰂魚涌康蕙花園2座

9.藍田藍田邨藍泰樓

10.長沙灣麗翠苑麗柏閣

11.紅磡海濱南岸5座

12.屯門屯富路紀律部隊宿舍

13.荃灣全．城滙8座

14.油塘油麗邨盈麗樓

15.粉嶺雍盛苑雍萃閣

16.大圍顯徑邨顯揚樓

17.秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

18.將軍澳廣明苑廣盈閣

19.牛頭角牛頭角上邨常富樓

20.油塘高怡邨高志樓

21.筲箕灣耀東邨耀福樓

22.天水圍天耀二邨耀豐樓

23.葵涌葵盛西邨5座

24.屯門友愛邨愛樂樓

25.將軍澳翠林邨欣林樓

26.大埔明雅苑明昌閣

27.大埔太和邨麗和樓

28.薄扶林華富二邨華景樓

29.黃大仙黃大仙上邨倡善樓

30.筲箕灣東旭苑東曉閣

31.沙田禾輋邨美和樓

32.鴨脷洲海怡半島怡美閣

33.香港仔鴻福苑鴻澤閣

34.柴灣翠灣邨翠福樓

35.柴灣富欣花園6座

36.薄扶林寶翠園3座

37.慈雲山慈愛苑愛仁閣

38.荃灣荃景花園10座

39.元朗鳳翔路69號建輝大廈

40.大圍美田邨美秀樓

41.觀塘順利邨利富樓

42.橫頭磡富美街3號嘉強苑嘉盈閣

43.沙田愉翠苑愉頌閣

44.葵涌石蔭東邨蔭裕樓

45.屯門兆禧苑宏禧閣

46.屯門豐景園5座

47.長沙灣宇晴軒7座

48.鑽石山宏景花園6座

49.牛池灣彩雲一邨繡文樓

50.大角咀柏景灣6座