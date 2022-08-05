5歲患癌小戰士電療後病情受控　暫無痛症體重回升

身患罕見癌症「神經母細胞瘤」的生命小鬥士Sheldon，上周二(26日)接受第3次電療後情況仍一度惡化，急需輸血、血小板及打升白針等治療，幸昨日(4日)其家長於社交平台上代報平安，指Sheldon目前病情受控。

Sheldon幾經惡疾折磨，病況時好時壞。自上月20日病情惡化以來，上周一(25日)其情況曾現好轉，不僅作為癌症病徵的黑眼圈有消退迹象，頭痛、作嘔等情況亦見減緩，胃口也有改善。惟翌日(26日)即現惡化，需在雙腿位置接受第3次電療，以紓緩痛症。截至昨日，其家長才於社交平台上更新Sheldon近況，指他剛完成第8次的MIBG檢查(腎上腺髓質掃描)，雖初步結果顯示Sheldon的癌細胞仍在惡化擴散，但幸目前暫無痛症，體重亦見回升，精神面貌日見好轉。

網民得悉後紛紛為Sheldon打氣，集氣留言稱「希望奇迹快點出現在小朋友身上吧」、「Sheldon仔，不理有冇病都要勇敢地活得開心」、「希望有多啲唔同既方法、藥可以幫到你，加油比心機」。祝願Sheldon在不久的將來能走出病床，順利康復！