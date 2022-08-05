7人食外賣集體胃腸炎　市政署促商戶整頓衞生

澳門爆發新一波疫情期間，政府下令全市禁堂食，市民均需透過外賣才可享用心宜食肆的餸菜。不過，市政署今日(5日)表示，接獲衛生局通報一宗懷疑集體胃腸炎不適事件，涉及3個群組、共有7人感到不適。當局已派員到涉事商戶調查，期間抽取食品樣本化驗，並要求場所整頓衞生問題及改善食物處理流程。署方將持續跟進事件。

據衛生局通報，是次集體胃腸炎事件的3個患者群組，先後於上月30日及31日，透過外賣平台向位於澳門黑沙環第二街的「醉強吃貨」落單，進食由上述商戶供應的海鮮雜錦拼盤、醉辣蟶子和滷水大腸等食物。患者自上月31日凌晨起陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀。經衛生局流行病學調查，事件較大可能由細菌性病原體引起。

市政署接報後已派員到上址抽取食品樣本檢驗，現場所見部分海鮮食材為預先烹煮後再急凍備用，使用前再解凍加熱，當中有可能容易導致食品因解凍不當和未能徹底翻熱而構成食安風險，商戶目前已停售涉事食品。署方又提醒，外賣配送時應注意配送溫度與時間；消費者應檢查包裝是否妥當，如對食物衞生狀況及品質存疑應停止食用。