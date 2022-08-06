移民潮嚴重　學校面臨殺校　教評會倡鼓勵內地及海外生來港

香港移民潮嚴重，不少學校更因此需要「縮班、調遷、合併和殺校」。教育評議會認為，這些方法不能是長遠的策略。因為不單無法支持香港基礎教育延續，亦沒法減少教育界的震動。該組織建議政府，鼓勵內地及海外學生來港就讀、吸引內地及海外尖子為香港提供人才和善用學校空間為學生提供宿舍。

教評會倡議，政府檢視入境政策，容許內地及海外學生以特殊簽證來港就讀，同時批准其父母以短期簽證來港照顧留港學生，認為這可鼓勵內地及海外學生來港升學，增加本地學童數目，亦可令本地學童接觸不同文化，擴闊學生視野；該組織又指，近年香港有人才流失的趨勢，建議當局參考新加坡的做法，積極地到內地及海外為本地學校統一招收內尖子學生，並透過私人或慈善機構為他們提供獎學金，以支付學費及住宿費。

另外，住宿亦是內地及海外學生的難題之一，教評會提議，政府批准附設宿舍的學校，改變宿舍用途，並以試驗計劃形式試行。長遠而言，當局可在有多餘空間的學校和空置校舍興建學生宿舍，讓內地及海外學生入住。