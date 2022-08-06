芬蘭堡駐島交流及展覽計劃提案徵集　展現香港藝術魅力

由康樂及文化事務署轄下藝術推廣辦事處與藝術機構HIAP–Helsinki International Artist Programme共同籌劃的「芬蘭堡駐島交流及展覽計劃」公開徵集駐留提案，挑選一位參加者暫定於明年4月15日至7月15日前往芬蘭的芬蘭堡參與駐留及展覽活動。

芬蘭堡是芬蘭首都赫爾辛基離岸的島群之一，於1991年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。小島上渾然天成的自然景觀和完好保存的歷史遺迹，成為歐洲的文化勝地。迷人的海岸景色、濃厚的歷史和文化氛圍，滋潤了島上藝術的萌生。計劃的合作伙伴HIAP是位於芬蘭堡上的藝術機構，自1998年成立以來，一直在當地積極舉辦藝術展覽和文化活動，邀請並支援世界各地的藝術家參與島上的駐留計劃，連結國際與當地的創意，以多元角度進行藝術對話。

計劃現公開徵集駐留提案，歡迎提交富創意的視覺藝術或跨媒介提案，讓香港藝術家或跨媒介創意人才能於截然不同的地域中體驗及作藝術交流，融合獨特的意念，向各地觀眾展現香港藝術魅力。