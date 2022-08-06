滅蚊外判成效差　議員質疑易播惡疾

政府證實30名非洲抵港人士感染瘧疾，其中有人檢疫期間死亡。議員楊永杰認為事件不尋常，建議政府盡快向內地借用治療瘧疾的藥物，加上6月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為21.1%、屬3級的高水平，擔心蚊患問題嚴重易傳播瘧疾、登革熱或寨卡病毒，批評當局滅蚊工作外判「慳皮」、成效差，促種植有驅蚊效果的植物，利用大型滅蚊噴霧等進行滅蚊。

楊永杰稱，過往房委會興建公屋時，透過提高綠化覆蓋以增加地積比，但日常管理不善，例如啟晴邨及德朗邨屋邨內植物過於密集，而且草長不剪、花槽堆積垃圾，職員明知落雨仍然淋蚊油，雨後不做滅蚊工作，衍生嚴重蚊患問題。

他批評康文署滅蚊工作差，例如昨日見到兩位職員在添馬公園雨中噴滅蚊霧、一直「按本子辦事」而無視天氣，「一場大雨淋過乜都冇晒」，質疑難以解決蚊患問題。他促請政府改善綠化帶的管理，並且使用智能系統管理滅蚊工作，用大數據收集每個地點、草叢、天氣及蚊患繁殖情況而評估採取多大程度的滅蚊工作，切勿在落雨前或落雨時滅蚊。

對於新加坡今年以區域施放預先培養的逾兩億隻感染了沃爾巴克氏體的埃及斑蚊，細菌感染雄蚊造成「不孕」，以減緩嚴峻的登革熱疫情。楊建議港府研究「以毒攻毒」的奇招，務求多管齊下防治蚊患。