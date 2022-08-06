東方日報A1：瘧疾再奪命　新冠未見頂　雙疫夾擊港難喘息

新冠疫魔禍港未止，在非洲肆虐的瘧疾又襲港，令香江陷入雙疫夾擊之境！日前輸入本港的30宗瘧疾個案，短短幾日間已錄得第二宗死亡個案，死者是一名53歲男子，另有一名患者危殆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨明言「情況令人擔心」；有傳染病專家更指事件不尋常，促當局以流行病學跟進，更預料相關個案「陸續有來」。由於瘧疾在非洲肆虐，今次的輸入個案全部由非洲來港，被問及政府會否在機場要求非洲入境人士進行瘧疾測試時，醫院管理局表示，昨已立即派遣醫療隊進駐機場，為自非洲幾內亞抵港的人士進行篩查。

醫院管理局昨日通報，昨午新增一名瘧疾患者死亡，病人入院時情況已經很差，周三入住內科病房後，同日轉到深切治療部留醫，需使用呼吸機及服用多種藥物，延至昨午過世，這是同一批患者中第二名死亡的個案。至於其他患者的情況，劉家獻指，現時有19名患者在公院留醫，8人在瑪嘉烈醫院、兩人在伊利沙伯醫院、9人在廣華醫院。

醫管局表示，目前仍有一名患者危殆，須入住深切治療部，其餘情況穩定，該局不會預留指定床位接收相關病人，但瘧疾始終屬傳染病，仍會按需要把入院者送進隔離設施。談到今次患者的情況，劉引述專家意見稱「很久無見過患者體內有咁多瘧原蟲」。

至於治療藥物方面，劉強調，醫院管理局昨日表示，已成功採購藥物，並會緊密跟進相關個案。日前有消息指，本港疑缺乏治療藥物，須從內地緊急運送約100劑治療瘧疾的藥物來港應急。

據了解，今次本港忽然發現的30宗個案，疑屬內地一間工程公司派遣約400人前往非洲幾內亞工作的人員。近期工程完成，工人們亦於過去一個月分批飛到香港，欲經港返回內地。但其中一批人在抵港檢疫期間發現感染瘧疾。據防護中心日前公布，已有一名男性患者死亡，他年約五旬，驗屍報告顯示帶有瘧原蟲。

衞生防護中心被問及會否要求非洲來港人士進行瘧疾檢測時，張竹君指，留意到幾內亞人士染瘧疾的比例較多，中心會特別向來自該地區的人士查詢有否出現病徵，若有病徵會直接送院；並會看他們是否願意抽血，並進行醫學監察，希望可以盡早發現個案。據了解，當局考慮要求特定非洲來港人士進行額外血液測試，化驗是否受感染。但國外很多地方都有瘧疾，難以要求所有抵港人士檢測。至於同一批次抵港的部分人士，除了在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫外，亦會居住另外5至6間隔離酒店。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日表示，疫情前本港每年均錄得約30宗瘧疾，大多為海外輸入。疫情爆發後，入境人數減少，本港過去3年錄得個位數的個案，因此一個多月內發現30宗，形容數目「屬於很多」。他認為感染者全部來自幾內亞，亦在同一公司工作的共通點為「不尋常」。

由於涉事工程公司完成項目後，他料百多名工人陸續經香港返回內地，由於世衞評估幾內亞的瘧疾比率為三成，這批工人感染瘧疾比率甚高，建議港府為相關人士做健康檢查，並提升本地實驗室檢測瘧疾的能力。

食物環境衞生署表示，瘧疾是由受感染的雌性按蚊傳播，去年在大欖涌水塘附近便發現有傑普爾按蚊孳生。

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