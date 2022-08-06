MIRROR騷舞者屬自僱或欠保障　孫玉菡稱涉多項因素正協助釐清

男團MIRROR於上月28日紅館演唱會發生嚴重事故，一組懸掛半空的巨型屏幕於表演期間突然飛墮擊中2名舞蹈員，其中一名舞者李啟言(阿Mo)，目前仍在伊利沙伯醫院ICU留醫，情況危殆。調查紅館演唱會大屏幕墜落事故的小組昨日(5日)舉行第2次會議，勞工及福利局局長孫玉菡今早(6日)在電台節目表示，勞工處代表的主要工作是檢視在《職安健條例》下，有無人要為事件負責、當中的成因，以及是否有進一步行動包括檢控，目前仍在搜證階段，難以斷定調查工作需時多久。

孫表示，根據《職安健條例》，可要求僱主提供安全適切的工作環境，修例後有關最高罰款已加至300萬港元，至於有工會要求參考工地吊船等，為舞台工作提供更詳細指引，他認為工地的環境較固定，可以有具體要求，但舞台變化較多，兩者不能完全類比。

另外，他透露勞工處正積極協助紅館事故的舞蹈員釐清其僱傭關係，強調即使有簽訂自僱合約，都未必代表一定是「自僱」，要視乎相關人士是否有自主經營權力、是否可自行請幫工等。他說，一般而言，如果工業意外涉及司法程序，都要等法庭有判決後，才能公布當局的調查結果。