港府洽購幼兒版復必泰成數大　專家呼籲注射前解說釋家長疑慮

近日兒童確診後危重的個案數字上升，部分需要入住深切治療部，政府同意將新冠疫苗接種年齡下限，由原本3歲降低至6個月大。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(6日)在電台節目表示，政府正與藥廠積極溝通，有機會洽購嬰幼兒版復必泰疫苗，目前仍要處理物流安排。他建議政府可反映家長對接種的需求，令藥廠知悉向本港出售嬰幼兒版疫苗是「迫在眉睫」。

至於近日確診再突破5,000宗，葉柏強預料疫情反覆最少會持續至下月，單日確診數字會於現時水準徘徊，甚至不排除進一步上升。他呼籲家長應在疫情較穩定的時候，盡快安排子女接種疫苗，期望嬰幼兒的接種率最少達到5至6成。

政府專家顧問劉宇隆認為，本港至今有10多名兒童染疫後不治，令人惋惜。現階段6個月大以上嬰幼兒已可接種科興疫苗，至今預約人數約為1,000，佔3歲以下人口的不足1%。現時本港新冠病毒即時繁殖率高於1，反映疫情未見頂，只是市民自覺性高、嚴守防疫措施，令升幅不及預期快。他明白家長對年幼子女接種或有疑慮，建議可由兒科及家庭醫生，提供注射服務並協助解說。