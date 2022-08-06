青年壓力大對未來迷惘　團體促檢視教育制度加強學生精神素養

年輕人是社會未來的棟樑，但在社會氣氛低迷下，不少年輕人對未來頓失信心。青年民間智庫組織「MWYO青年辦公室」早前發表《香港青年發展藍圖》，指青年在成長過程中都有多方面的擔憂，包括學業、人際關係家庭壓力等。營運總監葉維昌認為，教育局應從根源上檢視教育制度的問題，同時與教育界營造愉快學習環境，建議教育局定期進行評估，了解學生的學習進度和教學情況，以加強青年的精神健康素養。

發展藍圖中提到，青年在成長過程有不同憂慮，例如擔心停課導致學業成績倒退；憂慮畢業後市道低迷而未能找到合適工作；見到身邊很多朋友或同事移民對前景感悲觀，加上社交媒體、家庭、朋輩和伴侶關係等都有機會為青年造成更多的精神壓力和煩惱。

葉表示，為促進青年身心健康發展，學業是其中一個青年面對的問題，現時的教育體制和社會氣氛令青少年認為學術成績是衡量成功的唯一或主要指標，教育局需鼓勵正面多元的校園文化。而在就業方面，近年不少青年選擇成為斜槓族(指一個人同時有多個職業)，但普遍卻缺乏工作和勞工保障問題。葉認為，現時「彈性就業者」沒有明確的定義，希望政府及早了解僱主及彈性就業者的想法和需要，討論完善現行法例的可能性，從而保障他們的勞工權益，讓年輕人有更多的就業選擇。