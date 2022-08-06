天眼直擊：洪水橋私家車撞死狗　無停車處理惹爭議

洪水橋有狗隻被私家車撞斃。網上流傳一段「天眼」片段，顯示於本周二(2日)晚上近8時，一輛私家車駛至田廈路田心村對開時，一隻狗突然由行人路衝出馬路，私家車司機收掣不及，將狗撞倒後捲入車底拖行數米。捱撞狗隻一度嘗試站起，惟多番掙扎不果，最終失去知覺。意外後，肇事私家車一度亮起煞車燈，惟司機未有停車處理，一度駛離現場。

約兩分鐘後，私家車徐徐折返，車上乘客落車查看車頭，但對路中狗屍不聞不問，不足一分鐘後再次駕車離開，懷疑未有報警。片段顯示當時多輛汽車駛過，車上司機均需繞過狗屍而行，及後一輛的士駛至懷疑輾過狗屍，車上一對男女乘客察覺後，隨即落車將狗屍抬至路邊，以免再被車輛輾過受苦。有網民閱畢影片，譴責司機駕駛不小心，更於意外後未有依例報警處理，斥其態度自私無人性。

根據去年11月7日生效的《2021年道路交通(修訂)條例》，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車，亦須向警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。