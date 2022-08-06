9男女尖沙咀暴動　量刑擬高於3年9個月　官斥個別求情信有反效果

2019年8月11日有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件等，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日拘捕多人，其中10名男女被控暴動罪，當中2人早前於區域法院認罪，7人經審訊後被定罪，1人脫罪。法官王詩麗今早(6日)在區院聽取9名被告的求情陳詞，明言打算以高於3年9個月監禁為量刑起點，並押後至8月19日判刑，全部被告繼續還押懲教看管。

今天求情的9名被告依次是李穎淇（30歲）、男童X（17歲）、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲） 、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（24歲），他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。本案原有11名被告，其中案發時就讀台灣藝術大學電影系學生羅樂文在開審時未有到庭，控方透露他早前已離開香港，而李穎淇及聶嘉寶在開審前已認罪，至今還押近8個月。其餘否認控罪的8名被告，只有社工蕭呈希獲判無罪，另7人被裁定所有罪名成立。

李穎淇的代表律師呈上38封求情信，其中一封由其朋友撰寫的信件提及，該朋友認為李當時是出於對社會的愛護、對香港市民的安全着想，寧願身處危險的環境都不願離開。信件遭法官嚴詞批評，質問大律師此封信件對法庭處理求情有何幫助，表示甚至可能有反效果。至少3名被告表示打算在獄中進修，其中社企「理想•點」的創辦人黃千溥更表示，打算在獄中修讀心理學碩士，出獄後繼續服務社會。律師引述在過往的暴動案例中，有法官因被告準備在獄中進修而獲得酌情減刑。大部分辯方律師均引述法官游德康在今年4月就同一事件判刑時，以3年9個月為量刑起點，最終全部被告分別被判囚3年6個月至3年9個月。法官王詩麗明言打算以更高的量刑起點考慮判刑，又指該案對本案雖有高參考價值，但同級法院的判刑對她並無約束力。

案件編號：DCCC336,337/2020