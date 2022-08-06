兩成人玩交友App遇騙　私密照外洩　調查：高學歷受害人拒求助

近年社交應用程式盛行，亦成為不法分子的犯罪途徑，網上騙案屢見不鮮，造成受害人金錢損失，甚至私隱外洩。有組織早前就有關議題訪問了逾400人，今日(6日)發表調查結果，當中兩成受訪者曾在受訪前兩星期內墮入網絡騙案陷阱，更有人洩漏私密相片，對其精神狀況造成影響；調查亦發現教育程度較高的受訪者，比較不願意尋求協助。專家指社會應為受害人提供更多支援服務。

非政府慈善組織關懷愛滋，就「年輕人在交友應用程式遇上網絡騙案與其精神健康狀況之間的關係」作研究，於今年5月至6月期間，透過網上問卷調查，訪問了401名年齡介乎18至35歲的人士，收集他們使用交友應用程式的習慣及遇到網絡騙案的情況，並評估他們的精神健康。調查中，有83名受訪者於最近兩星期曾遇上蒙受金錢損失或個人資料被騙取的情況，他們在抑鬱、焦慮及睡眠質素3方面的精神健康指標指數，都較沒有遇到騙案的受訪者差，顯示網絡騙案與精神健康有負面關係；調查亦發現，有意與他人建立長遠關係的受訪者，較易向對方披露個人資料。

關懷愛滋亦與當中10名受害人進行深入訪談，發現教育程度較高的受害人，比較不願意尋求協助，由於社會一般認為教育程度較高的人士較難遇騙，因此他們多不願意告知家人朋友求助。香港中文大學賽⾺會公共衞⽣及基層醫療學院研究助理教授楊雪指，除了需要提高市民的網絡安全認知外，社會上亦需要提供為網絡騙案受害人而設的支援服務，協助受害人要求移除未經授權披露在網上的個人資料。