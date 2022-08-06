再揭6款Häagen-Dazs雪糕　疑含禁用除害劑　進口商已封存產品

食物安全中心早前表示，兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，呼籲業界停止使用或出售受影響產品，同時展開回收。Häagen-Dazs公布，歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，有另一批次亦曾進口香港，涉及更多款味道。進口商表示，香港Häagen-Dazs已負起食品安全把關的責任，受影響產品未有在市場流通，並已進行封存。

最新公布的涉事批次包括呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕桶裝，此日期前最佳為2023年5月29日；比利時朱古力士多啤梨雪糕家庭裝，此日期前最佳為2023年6月15日；呍呢嗱紅桑子雪糕家庭裝和雪糕批，此日期前最佳分別為2023年5月26日和5月22日；黑糖奶茶呍呢嗱雪糕家庭裝、迷你杯和雪糕批，此日期前最佳分別為2023年6月1日、6月16日和6月4日；呍呢嗱香芒熱情果雪糕迷你杯，此日期前最佳分別為2023年5月27日和6月20日；呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批，此日期前最佳為2023年5月6日、30 日、31 日，及6月1日、4日、26日。

Häagen-Dazs強調食品品質及安全為首要考量，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，就事件對顧客帶來疑慮致歉。