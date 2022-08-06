電子奶嘴戒唔甩　2成幼兒有私家機任玩　團體促增親子活動平衡

新冠疫情下部分父母減少與子女玩戶外遊戲，而隨着電子遊戲漸趨盛行，不少兒童比以往花更多時間透過電子遊戲在家玩樂和學習。有組織與香港城市大學組成研究團隊，向逾500名家長進行問卷調查，結果顯示2成幼兒擁有個人智能手機或平板電腦，另有近3成家長拒絕陪同子女玩親子電子遊戲。有專家指親子遊戲時間有助建立親子關係，並有利於幼兒的肌肉發展及社交能力。

香港路德會社會服務處與城大社會及行為科學系研究團隊，於去年11月至12月以問卷形式，向532名育有3至6歲幼兒的家長，進行「電子遊戲對學前兒童發展的影響：親子遊戲的角色」問卷調查。結果2成幼兒擁有個人智能手機或平板電腦，6成半人會玩教育類遊戲應用程式。而在親子電子遊戲頻率方面，有3成家長一周內少於1次，佔最多，另外有近3成家長沒有安排親子電子遊戲時間。

調查指出，親子電子遊戲頻率與兒童肌肉、情意及群性發展有正向關係，亦有助家長明白孩子的想法和需求；另外，家長對兒童玩耍的態度方面，家長越會自發安排與兒童玩耍，以及享受程度愈高，亦有利於幼兒的身心發展。路德會新翠少年中心單位主管朱銘欣建議，家長為孩子選擇電子遊戲時，須留意產品內容是否適合孩子的年齡，留意孩子使用電子產品的時間，並由家長陪同一起玩樂，輔以正面的情感讚美及反饋，有助建立親子互動及提升親子關係。