青年誤入歧途墮法網　家人鼓勵學沖咖啡　重回正軌獲青協嘉許

香港青年協會主辦，中華電力作為活力夥伴的「中電新世代．新動力獎勵計劃」今日(6日)舉行頒獎禮，表揚20位勇於面對艱辛挑戰、迎難而上的本地青少年，冀為社會注入正能量。香港青年協會總幹事何永昌表示，本年度共接獲87間學校及青年服務單位提名195位學生，反應理想。他指出，「抗逆應變」是青年面對挫折必備的特質，亦是應付未來社會的重要技能，希望獎勵計劃能鼓勵學生繼續保持樂觀，堅毅、自強不息的精神，為自己和他人帶來治愈和希望。

其中一位得獎青年施舜均，母親患有遺傳的躁鬱症，經常情緒不穩，父母終日爭吵不斷，令她長期活在不安的環境中。她與妹妹的成長需要經常被家人拒絕和忽視，令她自小希望盡快脱離家人，甚至曾向上天祈禱，希望自己從來沒有出生。過去兩年疫情肆虐，施母的情緒狀態變差，而她亦被迫留在家中，因此兩人經常因小事爭執。她指爭執之後，母親曾試過深夜把她趕出家中，亦試過用錘子敲她的房門，至此才開始向社工求助，正視母親的病情。她開始明白母親的成長經歷影響了其情緒狀態，以及父親從事勞動工作的辛勞，亦學習了如何與母親的情緒病「共處」。她認為，很多家庭問題都是源於溝通不足，如果人們能將心比己，放下面子和權威，敞開心扉，就能修補關係。她又指，雖然自己的童年經歷已不能改變，但可以做好自己，例如盡力保護和教導年幼的妹妹，讓她得到應有的童年，在溫暖有愛的環境下成長。

另外一位得獎青年梁智杰，因少時父親和哥哥都不在香港，較少受到家庭管束，中二時已經不喜歡上學，到處流連並誤交損友，亦不幸誤墮法網被捕，及後被判18個月感化令。他在開展感化令的初期，缺乏朋友及家人的陪伴，感到孤獨及迷茫，對社工及感化官安排的輔導和活動也不感興趣。幸得外展社工的陪伴、感化官的循循善誘，以及父親和哥哥分別放棄事業和學業回港陪伴，他感受到身邊的人對自己的重視，重新找到人生目標。他透過「感動咖啡室」活動，開始接觸及愛上咖啡沖調，及後受一位視障咖啡師激勵，發奮練習不同的沖調技巧及調配味道。經過身邊人的支持和鼓勵，他深深明白「珍惜人與人之間關係」的重要性，希望透過此興趣把關懷分享給社會上的弱勢群體，以自己的能力回饋社會。