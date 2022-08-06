明「立秋」落足9日雨　下周中間有雷暴　暑熱稍退最低25°C

明日(7日)即是廿四節氣中的「立秋」，寓意熱暑終去，即將迎來初秋。民間雖素有「秋後加一伏」的說法，即指立秋過後餘熱未消，仍有一段時間的高溫天氣。但受雨帶影響，本港未來落足9日雨，僅部分時間有陽光，所謂「一場秋雨一場寒」，連月來的炙熱天氣亦有所減緩，未來一周氣溫漸涼，其中下周三(10日)最低氣溫跌至攝氏25度。惟持續有驟雨及雷暴，出門在外謹記擔番把遮同着多件外套，遮風擋雨之外，亦要以免着涼啊！

天文台預料，明日受高空反氣旋影響，天氣大致晴朗。另外，由於受到南海中部形成的低壓區外圍雨帶影響，下周中期南海北部及廣東沿岸會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。

根據未來九天天氣預測，未來9天持續有驟雨，氣溫由明起至下周三逐漸下降，最低可至攝氏25度，爾後數日陸續回溫，預計未來9天氣溫將介乎攝氏25度至32度。明後(7日至8日)兩日，部分時間有陽光，偶見驟雨。下周二(9日)至下周四(11日)則受外圍雨帶影響，天氣不穩、時見驟雨及雷暴，大部分時間多雲。至於下周五(12日)雷暴初歇，但仍大致多雲及有雨，而下周六(13日)至8月15日期間，則部分時間有陽光，惟仍有幾陣驟雨。