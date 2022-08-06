兩校添4學生確診須停課　院舍續揭6例　包括嚴重弱智人士宿舍

近日本港新冠肺炎疫情居高不下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(6日)表示，有2間學校新增呈報確診個案並須停課，共計4名學生染疫。另外院舍方面，昨日(5日)則有6間院舍出現確診個案，共6名院舍人士驗出新冠。

新增確診的學校包括，位於荃灣的中華基督教會基慧小學(馬灣)，其2E班中有4名學生確診，另有25名學生同班；另一間為位處元朗的佛教榮茵學校，該校一架學校巴士內，有2名學生確診，據報共12名學生乘坐該輛巴士，當局稱暫未搵到病毒源頭，而其他學生已停課一周。

新增的院舍確診個案包括，輝濤中西結合安老院，其中有1名院友確診，3名院友須檢疫；城市護老院第二分院，有1名院友確診，12名院友須檢疫；耆康會關泉護理安老院，有1名員工確診，2名院友須檢疫；基督教家庭服務中心誠信兒童之家，1名院友確診，2名院友須檢疫；明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)，1名院友確診，7名院友須檢疫；扶康會啟康之家，1名院友確診，3名院友及6名工作人員須檢疫。