港島西九「犁庭掃穴」反罪惡　警方巡查逾79場所拘18男女

警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊，昨日(5日)展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警方共拘捕14名本地男子、3名本地女子及1名外籍男子，年齡介乎28至59歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「串謀意圖傷人」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「盜竊」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等罪行。

警方在行動中巡查超過79間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並發現有人分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）。警方共發出37張定額罰款通知書。