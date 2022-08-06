助解決四業困難　推動創科發展　當局將制訂青年政策

民政及青年事務局作為新設政策局，動向一直備受大眾關注。今日(6日)下午民青局局長麥美娟出席活動時表示，政府重視青年發展，而且需要各界攜手協助令青年拓展所長，令他們看到向上流動的機會。政府會全力、從速推動青年及香港的創科發展，同時制訂青年政策及青年發展藍圖，為青年人在創科及其他方面創造機會。

麥美娟指出，未來施政方向會關注本港青年未來發展，著重培養良好品格的香港青年，令其成為青年人榜樣，為社會作出貢獻，鼓勵青年對香港未來發展確立使命感，為優異青年創造機會，令其成為未來棟樑及回饋社會。

同日上午，麥出席另一活動稱，政府將致力協助青年解決「四業」，即學業、就業、創業及置業方面的困難，讓年輕一代看到曙光。她續指，政府為協助青年人抓緊大灣區的發展機遇，融入國家發展大局，做了大量工作。而民青局會持續優化及擴展各項青年實習計劃，資助非政府機構舉辦青年在內地的實習活動，讓香港青年親身體驗內地的職場實況，從而加深認識內地的工作文化和發展機遇。其中「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」已在2019年開始涵蓋所有大灣區內地城市，讓約950名青年在大灣區進行實習，協助他們訂立未來工作方向、累積工作經驗和建立人脈網絡，以助他們日後在大灣區發展。