醫療事故逾兩載　小天瑜父屢究責無果　網民代斥當局冷處理

7歲女童周天瑜命途多舛，於2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，淪為「植物人」，事故至今已逾兩載，期間MIRROR成員姜濤亦曾親自在網上為小天瑜打氣，更承諾有時間會去探望及唱歌給她聽，但據小天瑜父親於社交平台透露，過去曾多次去信醫管局要求徹查事故的責究誰屬，惟苦候多時仍未有滿意答覆。前日(4日)天瑜爸爸續發貼，指不久前有網民代其一家去信特首辦及多個政壇中人就事件申訴，指當局在處理同類事故時涉嫌厚此薄彼，在查辦MIRROR紅館意外時就「特事特辦」，隨即成立專責小組調查，但小天瑜的個案卻歷時3年仍未見進展，質疑當局以冷處理手段，避過家屬究罪，而天瑜爸爸亦表示相關申訴說中了其心聲。

小天瑜父親在貼文中稱，雖網民為其代表心聲，但無意藉紅館事故與當局說事。只是本周三(3日)再收到律師通知，指醫管局會再於本周四安排1名專家為天瑜事故作評估，以釐定事件的責任及預算賠償額。局方看似正積極跟進事件，詎料天瑜父親續指，原來早於去年12月，醫管局已先後派有2名專家作出相關報告，惟至今已8個月過去，事故官司毫無進展的同時，有關部門卻再單方面提出要另覓專家作評估。天瑜父親直指安排緊迫、倉卒，除對受害家屬有欠公平外，亦質疑當局欲以「事件尚在法律程序中」為由，繼續拖延事件，令家屬放棄追討事故責任。該貼文最後更怒斥當局，指「天瑜已經躺在床上超過兩年了，為甚麼一直沒人岀來鞠躬道歉，沒人下令全面調查，沒人願意交代真相，更沒有人要為事件負責？」

網民得悉後，除為天瑜一家打氣外，亦紛紛支持事主向當局追究到底，稱「天瑜加油，希望特首能責成團隊給天瑜一個公道」、「一定要追究到底，為女女討回公道」。更有人在了解事件後表示「醫生好唔啱，唔應該喺天瑜流失接近70%血液至話要輸血」、「點解要評估完又要評估，當中太耐人尋味吧」。網民希望當局能及早給予涉事家屬一個合理的答覆，而非用官僚手段，消磨受害家屬的心志，相信只有釐清事故責究，天瑜一家才可真正走出意外陰霾，讓悲劇翻篇。