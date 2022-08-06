冀大學讀法律及政治　中五生立志從政回饋社會

由元朗青年商會主辦及香港傑出學生聯會協辦的第34屆「香港特別行政區傑出學生選舉」，今年收到接近200份參加表格，從中選出10大傑出學生，並頒發優異學生嘉許狀，獎勵入圍決賽的20名學生，期望他們能保持熱誠，日後回饋社會。

其中1名獲獎的中五生廖文慧認為論學術成就，自己未必是最傑出的，能成為傑出學生可能是因為她服務社會的熱誠同決心打動了評審。她表示對制訂政策有興趣，未來想在大學修讀法律和政治，畢業之後投身政府成為政務官。至於成長路上，廖稱有賴社會、學校等各方支援，並反思自己能否從受惠人成為施惠者，希望直接成為制訂政策的人，解決社會問題，給予社會大眾幫助。她鼓勵同齡人，傑出學生的定義很廣闊，只要發揮自己潛能，過好每一天，就算不在比賽上獲得成就，也是一個傑出學生。

另一位傑出學生伍樂頤就讀中六，她認為能成為傑出學生是因為自己累積的經驗，以及同學和老師一直給她機會去學習。她指多年來一直都在裝備自己，例如參加辯論比賽和其他選舉累積經驗，讓表達技巧變得更好，建立對時事的觸覺。由於喜歡與人對話，所以她對法律工作有興趣，並指曾參與的辯論比賽都與政制有關，每次準備比賽的時候都加深了對法律的認識和興趣。她亦認為法律不只是規則，亦有其背後原意、概念，根據這個核心價值，更令她享受以多角度判斷不同案件的過程。伍寄語同齡人勇敢面對挑戰，透過不同挑戰裝備自己，待機會來臨時，才有足夠的能力應付，並認為每個人都有成為傑出學生的能力，最重要的是專注和發掘自己優秀之處。