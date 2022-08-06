再添55廈納強檢　柴灣已婚警察宿舍2座再度上榜

再增55個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

2.東涌裕泰苑裕玥閣

3.屯門田景邨田樂樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門良景邨良傑樓

2.大埔寶雅苑興和閣

3.油塘油美苑淮美閣

4.天水圍天逸邨逸灣樓

5.大埔運頭塘邨運亨樓

6.馬鞍山福安花園2座

7.秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

8.藍田興田邨彩田樓

9.粉嶺華明邨添明樓

10.天水圍天晴邨晴悅樓

11.柴灣曉翠苑碧翠閣

12.慈雲山慈正邨正遠樓

13.天水圍天晴邨晴碧樓

14.油塘油塘邨貴塘樓

15.荃灣梨木樹邨楊樹樓

16.鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

17.將軍澳寶明苑寶松閣

18.柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

19.將軍澳明德邨明覺樓

20.天水圍天愛苑愛潮閣

21.藍田康栢苑榮栢閣

22.長沙灣蘇屋邨牡丹樓

23.大埔新興花園康信閣

24.深水埗富昌邨富韻樓

25.大埔景雅苑景悅閣

26.將軍澳景林邨景棉樓

27.筲箕灣東熹苑華熹閣

28.柴灣小西灣邨瑞樂樓

29.屯門澤豐花園澤富樓

30.火炭禾上墩街18號彩禾苑

31.將軍澳寶盈花園5座

32.將軍澳叠翠軒4座

33.屯門翠寧花園4座

34.紅磡海濱南岸2座

35.荃灣石圍角邨石菊樓高座及低座

36.葵涌石籬二邨石歡樓

37.長沙灣蘇屋邨百合樓

38.青衣長宏邨宏善樓

39.沙田乙明邨明恩樓

40.粉嶺欣盛苑欣喜閣

41.長沙灣幸俊苑俊賢閣

42.牛頭角彩德邨彩信樓

43.上水彩蒲苑彩晶閣

44.天水圍天盛苑盛頤閣

45.大圍美城苑逸城閣

46.東涌裕泰苑裕瑛閣

47.馬鞍山頌安邨頌智樓

48.香港仔石排灣邨碧山樓

49.葵涌葵涌邨碧葵樓

50.葵涌葵涌邨翠葵樓

51.大圍隆亨邨慧心樓

52.柴灣柴灣邨灣畔樓