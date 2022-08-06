政Whats噏：禽畜養殖障礙多　何俊賢冀北部都會區解決問題

陳恒鑌(左)同何俊賢(右)到元朗某養豬場考察。

想要大魚大肉、餐餐都「有骨落地」，禽畜養殖嘅角色相當重要。漁農界議員何俊賢，日前聯同地區直選議員陳恒鑌前往元朗某養豬場考察，探討本地禽畜養殖業現代化嘅可行性。事後兩位議員都認為，新一代農場嘅專業程度更高，亦更有效益，但奈何香港土地不足，冀將來嘅「北部都會區」能妥善解決業界遇到嘅發展障礙。

何俊賢話禽畜養殖現代化嘅好處，係改善禽畜嘅存活率、提升飼料嘅換肉率、以及除臭除菌減低對環境嘅影響。之不過，土地不足對業界現代化帶來障礙，情況就好似一幢有人居住嘅舊唐樓，無論點樣改建裏面嘅間隔同設施，都係唔夠徹底。另一方面，就算有地興建農業構築物，亦要通過漁護署、地政總署、屋宇署、環境保護署等重重關卡，加上規管日趨嚴苛，導致成本高昂。佢話有人試過申請興建千呎雞場，誰知因擬建雞場嘅地點附近有斜坡，當局要求申請人必需保證埋斜坡嘅安全。

何俊賢形容現行法例形同管制、而非協助業界發展。佢慨嘆話，業界能夠應付當局種種嚴格要求的話，何不索性將資金投放於樓宇項目呢？結果本港過去嘅200個養豬場，減至今日不足50個。佢又提到香港嘅糧食來源，即使外來輸入居多，但為咗供應平衡以及消費者多元選擇，本地農耕及禽畜養殖必需維持。佢話數年前，內地先爆發非洲豬瘟，之後就輪到新冠肺炎疫情導致流物受阻，而本港之所以能夠維持豬肉供應，本地豬場功不可沒。更何況，本地糧食本地生產，符合低碳運輸嘅環保原則，有助實現碳中和嘅目標。

對於土地有限嘅問題，何俊賢認為政府可趁住發展「北部都會區」嘅機會，整合業界同發展多層密封式養殖場，然後喺旁邊設立屠房，咁就大家都得益。至於陳恒鑌，都同意本地農耕及禽畜養殖有助穩定食物供應，而佢屋企廿多年前都有養過豬，同過去相比，今次參觀嘅豬場無疑較先進，但仍有改進餘地。雖然香港唔似得外國，發展農業及養殖背後有大學參與研究，但陳恒鑌認為，內地嘅大學可以為業界提供科技支援，繼而發展屬於本地嘅養殖技術。