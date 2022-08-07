東方日報A1：愛靚唔愛命　打豐胸針墮陷阱

擁有豐滿的胸部，是不少女士的願望，為追求玲瓏曲線，一名年輕少婦「愛靚唔愛命」去年接受美容院注射式豐胸療程後，胸部「由A CUP增至C CUP」，但胸部出現劇痛不適，求醫後發現所注射的並非美容院聲稱的透明質酸，實為與「聚丙烯酰胺水凝膠」（PAAG）類同的物質，醫生更建議盡快開刀抽取體內物質，否則恐致發炎等併發症。少婦坦言沒料到療程會有併發症風險，「覺得好似畀人放咗有毒嘅嘢入身體咁」，墮入陷阱令她飽受困擾。

24歲的X有一名年約1歲的兒子，她自感胸部細小而自卑，期盼可透過豐胸改變胸形。去年在社交平台留意到有豐胸廣告，網店「Revival medi pro」指可利用「透明質酸豐胸療程術」達致豐胸效果，維持3至5年。X選定「Los Deline」豐胸針，並經WhatsApp聯絡相若療程，職員指費用為3.8萬元，需先付2,000元作訂金，職員才會公開地址，X遂以「轉數快」落訂。

其後於去年12月21日，X到達美容院接受療程，惟當到達店舖後，發現公司名為「EA Beauty歐亞美創集團」，而店內的價目表並無相關豐胸療程的資料及價錢。職員着X以「轉數快」直接向醫生付款，由於「轉數快」上限為一萬元，醫生着職員跟X「落樓下撳櫃員機」，惟X過數後職員並無提供收據。

X續稱，療程後數日身體不適，胸部持續痛楚，「好有壓迫感」。她向職員反映，職員說：「一星期內少少唔舒服係正常」，她不以為意，惟持續痛感令X不安。她再向職員反映，職員告之X自己都有打該款針：「我都無事，你唔使驚！」她形容該種痛感由最初的壓迫感，演變至「抽住抽住、閃下閃下嘅痛，就算唔郁都好痛」，甚至連左手亦時常感到劇痛，無法提取重物。

X最初食止痛藥，惟劇痛難耐，她向多名醫生求醫，又到私家醫院做磁力共振。醫生告知，涉事醫生疑為她接種左胸時，誤將液體打入左胸肌肉，而右胸則未有此情況，兩邊不對稱；且該支針的成分懷疑是與PAAG類同的物質，而非透明質酸，建議X盡快開刀抽取體內物質，否則恐致發炎等併發症。X向網店職員反映，惟職員反問：「是否有報告證明身體出現後遺症？」又指X已簽同意書，清楚了解風險，「若客人身體無咩事，唔建議抽番個物質出嚟，無謂整多個傷口。」X要求取回付款證明，亦遭拒絕。而X一直未能找到涉事的何醫生。

X曾到「EA Beauty歐亞美創集團」與職員交涉，職員指美容院並無收她錢，「有事你應該自己搵番個醫生！」她又向消費者委員會求助，但無單據，消委會未能受理；X亦已向醫務委員會投訴。X形容事後「好傷心，本身想同美容院溝通睇吓點解決」，惟對方迴避，「無論報警、搵消委會都無用，香港無法例監管美容業，好無助！」

本報就事件向網店「Revival medi pro」查詢，對方表示拒絕回覆任何問題。「EA Beauty歐亞美創集團」則稱不清楚，甚麼也不知道。衞生署表示，市民接受醫療程序前，應先了解詳情，必要時可徵詢醫生意見。

消委會表示，大多豐胸療程屬預繳式消費，消費者購買時不應盲目聽信銷售員片面之詞及聲稱經驗，應先冷靜分析。消委會過去曾派員以顧客身份到訪豐胸美容院，發現收費標準及療程具體內容透明度不足，職員面對查詢時或表示無資料，需另行回覆作迴避。該會強調，美容服務合約一般詳列服務內容、次數及服務費等重要資料，商戶有責任主動向消費者提供合約副本及付款收據，供消費者保存，否則一旦雙方發生爭拗，對保障自身消費權益十分不理想。

■記者洪芷晴

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