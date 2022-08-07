保良局中座大樓90周年　8.20開放日　參觀二級歷史建築

走過繁忙的銅鑼灣鬧市，行至禮頓道一帶，驀然發現一座獨樹一幟的古舊建築。在活化保育才可保留歷史建築的現今社會，保良局中座大樓雖承載着近百年歷史，但毋須活化，大樓至今仍舊堅守保護婦孺的使命，成為本港為數不多、由啟用至今仍在活躍使用的二級歷史建築。中座大樓今年迎來90周年，將舉辦開放日予公眾參觀。保良局歷史博物館館長楊秀玲說，自20世紀開始拯救被人口販賣的婦孺、為婦女提供領婚服務、為兒童提供教育機會，中座大樓見證婦孺工作的演變。

19世紀末，香港拐賣人口、逼良為娼等案件日增，保良局因此成立。直至1932年，保良局正式遷至斥資10萬港元的中座大樓。中座大樓外形設計具新古典主義風格的，保留了西式的窗框設計、束棒裝飾、粗琢石工、半圓楣窗和水磨石建材等；同時又有中式楹聯石刻、倒轉的蝙蝠「福到」裝飾，融合中西文化成就了中座大樓的建築風格。大樓上層為兒童家舍，地下是保良局歷史博物館和關帝廳等。作為一座仍然活躍使用的二級歷史建築，在保育時不同於其他歷史建築，可以長時間暫停使用，大樓需顧及一眾局童等使用者。楊秀玲表示，平衡保育和使用之間，是大樓「經常會面對的難題」，但一切應以兒童安全為先；而恒常保育工作包括為門口的碑記「貼金」，或是修護關帝廳的貢台等。

保良局文獻紀錄了每一個入局婦孺的經歷、出局原因，楊形容：「全部都是有血有肉的故事」，例如昔日有領婚服務，即是為局內適婚婦女作媒人，尋「好人家」。文獻記載早期領婚登記有較多成功例子，但到60、70年代開始減少，「婦女多咗自己主見，會介意男方年紀大或是外江佬就唔要」，反映婦女地位上升和時代變遷。為慶祝落成90周年，中座大樓將於本月20日至21日舉行開放日，屆時除平日亦會開放的博物館外，更有親子藝文活動，歡迎公眾參觀。