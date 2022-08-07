香港學生科學比賽網上直播決賽　近200支隊伍競逐冠軍

今屆香港學生科學比賽決賽於今日舉行，設有網上直播。

由香港青年協會、教育局、香港科學館及香港科技園公司合辦，獲創新科技署資助及香港青年科學院支持的「香港學生科學比賽2022」，於昨日(6日)及今日(7日)在大埔科學園舉行，共198支香港中學生隊伍參與。其中今日的決賽暨頒獎典禮，會於香港科學園舉行並同步進行網上直播，予公眾人士網上觀看及參與典禮。

今年比賽以「生活啟發創意，科學實踐創新」為主題，配合可持續發展的大方向，鼓勵青年勇於探索科學及科技，為社會創新帶來創意點子，協助平衡科技發展、環境保育及社會需要，實踐可持續發展理念，為人類謀取更多福祉。比賽分為初中及高中組，各組別均設發明品與研究項目2個冠軍。

參賽隊伍可選擇從「生物與化學」或「物理與工程」兩大範疇，開展科學探究，並以設計發明品、研究報告或計劃書形式提交作品。初賽於昨日以攤位展覽形式進行，專業評審團挑選了20支精英隊伍，出戰今日的決賽。此外，比賽更設公開投票，讓公眾人士投選心儀作品，得票最多的隊伍將獲頒「觀眾最喜愛大賞」。