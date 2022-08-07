市建局「自給」理財不同「自給自足」　韋志成指回報非首要考慮

近期社會關注市建局應否參與興建公屋，以及不時就市建局的財政資源及財務安排作討論，市建局行政總監韋志成今日(7日)在網誌表示，有部分的評論並不全面，他指，在《市區重建局條例》及《市區重建策略》中，就市建局的財務安排，亦分別訂明，市建局「須以應有的謹慎和盡其應盡的努力處理其財政」，及「在推行市區更新計劃時，會繼續維持財政『自給』的長遠目標」，而不論是《市區重建局條例》或《市區重建策略》，均沒有「自負盈虧」的字眼。

他解釋，所謂財政「自給」，與「自給自足」的理財原則是有分別，前者透過評估各項營運活動的現金流量，確保市建局有足夠的資金應付當前業務需要，至於項目綜合收支結算後是否達到既定的投資回報目標，並非最重要的考量，因此，「自給」並沒有「自負盈虧」的含意；相比之下，若以「自給自足」原則運作，一旦業務預期無法達到回報目標甚至出現虧損，便需要設法增加收入和削減支出，甚至放棄推行。

政府亦會透過不同渠道，協助市建局維持「自給」的基本原則，包括向市建局注資100億港元、豁免地價及在有需要的時候，向市建局提供貸款，或按《市區重建局條例》經立法會撥款等措施。在過去20年，若政府没有注資和豁免市建局獲批地項目的補地價，總累積盈餘便會減少至200億港元，只足夠應付開展數個小型或一至兩個中型的重建項目的開支。