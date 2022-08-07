2028年維港海濱開通至34公里　重置烏蠅頭車卡料最快明年底完成

政府近年積極打造維港海濱，發展局局長寗漢豪今日(7日)發表網誌，指海濱發展其中一個主要方向是把「海濱共享空間」的開放式管理模式推展到更多海濱用地。現時維港兩岸海濱全長約73公里，當中35公里因涉及天然海岸線、私人土地或貨櫃碼頭用途等而暫時難以貫通，其餘38公里已劃作海濱長廊用途，其中約25公里現已開通供市民使用，料至2028年將全面開通至34公里。東區走廊下之行人板道在2025年全面完成後，港島北岸的海濱長廊將可由堅尼地城駁通至筲箕灣。

寗提到，今年內將會落成的重點項目包括位於灣仔區的「活力避風塘主題區」以及「水上運動及康樂主題區(第3期) 」，兩個項目分別預計下月及年底開放。另外，隨着東鐵綫過海段的落成，前身為沙中綫工程的部分工地將發展成「水上運動及康樂主題區(第4期)」。發展局正與港鐵公司商討，將已退役的東鐵綫翻新列車(又名「烏蠅頭」列車)的部分車卡在海濱重置，工程預計明年底至2024年初完成。

此外，發展局和海濱事務委員會支持本地創作精神，夥拍更多本地藝術家為各個「海濱共享空間」場地設計「期間限定」的裝置。海濱兩岸6大主題區已換上新裝，包括化身成煙花盛會的炮台山「東岸公園主題區」、以森林之舞為題的堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，以及變作陸上水舞間的「荃灣海濱長廊」。