確診數字可能再攀升　許樹昌料視乎變異病毒BA.5會否成為主流

本港新冠病毒疫情持續，每日確診數字維持在數千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電視節目訪問時指，本港疫情走勢要視乎Omicron變種病毒株BA.5會否成為主流病毒株，至於是否要接種新一代針對Omicron的疫苗，許認為第一代疫苗仍然有效。

許樹昌以新加坡為例，指出當BA.5成為當地主流病毒株後，近幾個月維持三千到一萬多宗個案，BA.5佔其中35%，所以如果BA.5成為香港的主流，就會更多人受感染，但許相信因為大部分市民已打針，嚴重情況應該不會增加。而現時50歲或以上合資格人士已可接種第四劑疫苗，許指不排除日後其他年齡組別人士都要打第4針。

另外，是否需要接種新一代疫苗，許指仍須再審視更多數據。許指病毒可能會再有變種，而第一代疫苗的T細胞功能仍然非常有效，只要接種了三或四劑，第一代疫苗仍然能有效降低重症、入院和死亡的風險。他解釋指，最初變種病毒株BA.1出現時，藥廠立即研發出針對BA.1的第二代疫苗。但BA.1很快又被其他變異病毒株取代，接種了BA.1的疫苗後的抗體難以對抗BA.4和BA.5，所以他不建議接種用BA.1製造的疫苗。