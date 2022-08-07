本港上月起錄得75宗瘧疾輸入個案　當局指本地傳播風險非常低

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，由上月1日至昨日（6日）下午2時，共錄得75宗外地傳入的確診瘧疾個案，年齡介乎25至57歲，於七月一日至八月五日期間抵港，當中65人由幾內亞抵港，其餘10人由其他非洲地區抵港。當中兩名分別52歲和53歲的男病人死亡。截至昨日中午12時，共有58名感染瘧疾的病人仍於公立醫院留醫，其中1名病人危殆，2名病人嚴重，其餘病人情況穩定。

中心指，由前日（5日）起，衞生署衞生防護中心聯同醫管局於香港國際機場，為近日曾到訪幾內亞的抵港人士進行健康篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾和有臨床需要的旅客入院接受治療。至於其餘人士，會安排他們入住檢疫設施，以便每日密切監察和跟進該些人士的狀況，如出現病徵會被送往公立醫院接受治療。已跟進確診個案的同行人士，為他們進行血液測試，並將檢測陽性人士送往公立醫院接受適當治療，以防止瘧疾輸入個案進入社區。

中心發言人指，瘧疾出現本地傳播的風險非常低，而現時香港亦備有足夠藥物，但市民亦應保持警覺，及早確診和治療對徹底治愈瘧疾尤為重要。瘧疾是由受感染的雌性按蚊傳播， 並不會在人與人之間傳播，根據食環署的瘧疾病媒監察資料，本港市區近年未有發現受感染的按蚊。但由於在檢疫酒店發現輸入性瘧疾個案，當局會跟進相關地點的蚊患情況，並按需要加強滅蚊工作。