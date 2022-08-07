警巡查約300間娛樂場所　冚4賭檔1淫竇　拘80人包括假難民

有組織罪案及三合會調查科聯同港島總區、西九龍總區、新界北總區及機動部隊人員自上周三(3日)起一連四日在港島總區、西九龍總區及新界北總區區內進行代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動。警方於四日行動中共搗破4間懷疑非法賭檔及1間懷疑賣淫場所，並拘捕80人及發出共84張定額罰款通知書。被捕人年齡介乎19至75歲，當中包括54名本地男子、17名本地女子、1名內地男子、3名內地女子、2名巴基斯坦籍男子、1名菲律賓籍男子、及兩名俱持有「行街紙」的印度籍及巴勒斯坦籍男子。連日行動中，警方共檢獲14部釣魚機、2張百家樂枱、讀卡器、一批遊戲卡、約值16萬的籌碼、約32克懷疑「冰」毒、 約88克懷疑可卡因及小量大麻，毒品總值約10萬港元。

被捕人士分別涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「傷人」、「串謀意圖傷人」、「在公眾地方打架」、「誤導警務人員」、「抗拒警務人員」、「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「行使虛假文書」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「普通襲擊」、「管有第一部毒藥」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「管有工具可作吸食毒品用途」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「違反逗留條件」、《違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》等罪行。其中2人現正被扣留調查，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於九月上旬向警方報到。

另外，警方亦巡查超過297間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，警方遂向84人發出定額罰款通知書。