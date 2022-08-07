上兩月錄11人針後兩周內離世　疫苗接種計劃至今累計119亡魂

新冠疫苗接種計劃開展至今已達一年半，當中不時發生針後死亡事件。衞生署今日(7日)更新疫苗安全監察報告，今年6至7月錄得11人離世前14天內曾打針，涉及8男3女，年齡介乎38至98歲，當中6人接種由內地研發的科興疫苗、5人接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。至今累計有119人死亡前14天曾打針，不過報告強調至今並未發現任何個案與打針有因果關係。另外，上兩個月共有50人針後懷疑面癱；27人針後疑現心肌炎或心包炎；以及6人針後懷疑患吉．巴氏綜合症。

衞生署於本年6月1日至7月31日期間，接獲243宗針後出現異常的報告，其中87宗涉及住院治療，11宗涉及接種疫苗後14天內死亡。住院治療方面，涉及42男45女，年齡介乎4至95歲。於此段期間，1名75歲男子於6月6日，因移植動脈粥樣硬化導致繼發性急性心肌梗塞去世，他離世前10天曾接種科興疫苗，同樣沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，專家委員會初步認為事件與疫苗接種無關。至於新增的死亡個案，專家委員會初步認為6宗個案與打針無關，5宗初步認為與疫苗接種無關，或有待進一步資料作評估。另外，有50人針後懷疑面癱，個案涉及27男23女，年齡介乎9至90歲，當中接種科興及復必泰的人數相等。專家委員會在審視這些個案的臨床數據後，其中10宗需要更多臨床資料才能總結其評估。

至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有27宗，其中14宗個案需要更多臨床資料才能作總結，3宗被認為跟心肌炎或心包炎無關，其餘10宗個案涉及案涉及8男2女，年齡介乎12至72歲，他們均曾接種復必泰疫苗。截至今年7月31日，累計有216人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。6至7月期間，署方也接獲6人打針後出現懷疑吉．巴氏綜合症的報告，經審視所得的臨床數據後，專家委員會認為其中2宗個案與疫苗接種無關，另2宗則缺乏足夠資料以作評估。其餘2宗個案，首宗涉及1名71歲男子，在接種科興疫苗4天後出現漸進性肢體無力；另一人則是1名73歲男子，在接種復必泰8天後出現肢體無力及麻痹，2人均需要送院接受治療。