前旺角街市興建臨時地區康健中心　區議員倡加強宣傳善用設施

空置12年的前旺角街市發展再現變數，政府一度將用地納入賣地表興建商廈，並在賣地條件加入興建地區康健中心的條款，有望成為最方便的康健中心。不過，市建局於2020年將該街市納為油旺研究的「發展節點」之一，康健中心計劃遭擱置，至今該區康健中心永久選址未定，惟政府會將康健中心改成「過渡選址」，最快2025年提供臨時地區康健服務。地區人士憂政府最終走數，惟即使是臨時亦應盡快落實供市民使用，同時亦應加強教育宣傳，讓這個位於核心地帶的康健中心真正受惠市民。

1977年落成的前旺角街市大樓，位於旺角廣東道和亞皆老街交界，因附近多個街市落成導致攤檔空置率高企，於2010年關閉。政府其後擬將用地賣出，並曾向城規會申請改劃用地至商業用途。至2018年，由於區內缺乏基層醫療設施，加上區內市民強烈要求將旺角街市改建為基層醫療服務設施，落實「公地公用」，政府最終於同年11月，將興建康健中心納入賣地條件。時隔約兩年，前食物及衞生局建局於油尖旺區議會上稱，由於旺角街市已成為油旺重建研究的「發展節點」，所以用地將改作康健中心的「過渡選址」，而立法會文件顯示，市建局正改造前旺角街市大樓作「臨時地區康健中心」做細部設計工作，預計今年第4季為工程招標，明年動工，2025年提供臨時地區康健服務。

油尖旺區議會副主席朱子洛認為，現已落成啟用的地區康健中心大多位置不便，如葵青的中心在工廈之上，屯門的中心隱藏商場，若前旺角街市落實興建地區康健中心，一定是目前全港最方便的一個，而且能夠在地面出入，定能服務最多市民。雖然目前康健中心變成臨時，惟政府早有前科，不少設施「臨時」數十年，故只盼政府不要走數，亦希望臨時地區康健中心盡快落成，同時政府亦必須做好宣傳教育工作，讓設施及服務真正落地，讓基層及不同年齡層市民都能真正享用設施及滿足基層醫療需要。