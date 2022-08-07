橋咀洲90%珊瑚白化　料持續熱天所致　學者籲勿赴當區潛水

上月天氣炎熱，更破有紀錄以來最熱的7月，受熱天影響的不只陸上生活的人類，海洋生物也當殃。可觀自然教育中心暨天文館生物科於其社交專頁指，6月中西貢橋咀島附近的珊瑚仍然與往常一樣，眾多珊瑚魚穿梭於呈偏墨綠色的「十字牡丹珊瑚」中，而成長較慢、像球狀的「扁腦珊瑚」則呈淡褐色。但中心的成員於7月底再於西貢水域視察時，見到接近90%的珊瑚白化，形容情況極度嚴重，稱不論是較敏感的鹿角珊瑚，或是數量最多的十字牡丹珊瑚，甚至較能抵受環境變化的團狀珊瑚，如濱珊瑚或扁腦珊瑚等，均出現白化情況。

主任黃志俊向傳媒表示，他於7月26日到西貢另一水域視察時，亦發現約一半面積的珊瑚白化，稱當日下午海水水溫高達攝氏32.5度，超出適合珊瑚生長的攝氏23至29度，估計水溫已超出珊瑚可容忍極限。黃認為，7月的長時間不分晝夜炎熱，令水溫持續高企，珊瑚未能喘息復原。漁護署稱，7月下旬接獲橋嘴島出現珊瑚白化的報告，調查後發現香港部分珊瑚群出現白化，初步估計因夏季水溫持續上升，使珊瑚體內共生的蟲黃藻，離開珊瑚造成白化現象。根據以往觀察及紀錄，香港的珊瑚擁有較高韌性，若水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可恢復健康，繼續生長。

可觀自然教育中心暨天文館生物科呼籲市民需減少對珊瑚的傷害，避免到有珊瑚的地點浮潛或進行水上活動，活動時亦不應使用防曬油，以免化學物質影響珊瑚生長，盡量穿著長䄂防曬潛水衣，浮潛時務必留意不要接觸到珊瑚。